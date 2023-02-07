Суд збільшив заставу для арештованого ексдиректора департаменту держзакупівель Міноборони Хмельницького

Хоча антикорупційні активісти вказують, що справу мав би розглядати інший суд, інформує ZN.ua.

Суд збільшив заставу для арештованого ексдиректора департаменту держзакупівель Міноборони Хмельницького
© СБУ

Апеляція залишила колишнього директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького, підозрюваного в розтраті коштів на закупівлі бронежилетів низької якості для українських військових, під вартою та змінив розмір альтернативної застави, збільшивши її з 2,6 млн до 40 мільйонів гривень. Про це повідомила громадська організація "Центр протидії корупції" в Telegram.

Клопотання сторони захисту щодо скасування арешту Хмельницького залишили без задоволення. Ексчиновник перебуватиме під вартою до 1 квітня 2023 року.

У разі внесення застави підозрюваний повинен буде дотримуватися кількох обов’язків. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і залишатися в Києві.

Водночас, у "ЦПК" зазначили, що прокурор закликав суд призначити Хмельницькому альтернативу застави у розмірі 107 млн грн – у розтраті саме такої суми грошей він підозрюється співробітниками Служби безпеки України.

Раніше голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін уже зауважував, що про підозру ексдиректору департаменту держзакупівель Міноборони повідомила саме СБУ. Таким чином влада може намагатися врятувати звільненого чиновника від відповідальності, при цьому підставивши Національне антикорупційне бюро, оскільки насправді його детективи мали б розслідувати цю справу.

Тепер у "ЦПК" також звернули увагу, що справу Хмельницького мав би розглядати й інший суд.

"Закон говорить про те, що провадження щодо корупційних злочинів, підслідних НАБУ, має розглядати Вищий антикорупційний суд. Водночас у цій справі клопотання розглядав суд за місцезнаходженням СБУ як органу досудового розслідування", – зазначили в громадській організації.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
Резніков продовжує шукати каверзу в розкритті журналістами корупційної схеми закупівлі продуктів у МіноборониРезніков продовжує шукати каверзу в розкритті журналістами корупційної схеми закупівлі продуктів у Міноборони
У нас їх надто мало – Міноборони Польщі про передачу Україні винищувачів F-16У нас їх надто мало – Міноборони Польщі про передачу Україні винищувачів F-16
Дозакупалися: тендери Міноборони перевірятиме громадська антикорупційна радаДозакупалися: тендери Міноборони перевірятиме громадська антикорупційна рада
Українські захисники освоїли керування танками Challenger 2 — Міноборони БританіїУкраїнські захисники освоїли керування танками Challenger 2 — Міноборони Британії
В Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округуВ Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округу
Міноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в УкраїніМіноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в Україні
Росія порушила Договір про ядерну зброю — висновок Державного департаменту СШАРосія порушила Договір про ядерну зброю — висновок Державного департаменту США
У Міноборони Британії повідомили, коли танки Challenger-2 прийдуть в УкраїнуУ Міноборони Британії повідомили, коли танки Challenger-2 прийдуть в Україну
На даний момент у Бундесвері немає літаків радянського зразка – Міноборони ФРННа даний момент у Бундесвері немає літаків радянського зразка – Міноборони ФРН
Збільшився відтік населення з України – ДержприкордонслужбаЗбільшився відтік населення з України – Держприкордонслужба
Последние новости
Подгружаем последние новости