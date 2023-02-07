Суд збільшив заставу для арештованого ексдиректора департаменту держзакупівель Міноборони Хмельницького

Апеляція залишила колишнього директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького, підозрюваного в розтраті коштів на закупівлі бронежилетів низької якості для українських військових, під вартою та змінив розмір альтернативної застави, збільшивши її з 2,6 млн до 40 мільйонів гривень. Про це повідомила громадська організація "Центр протидії корупції" в Telegram .

Клопотання сторони захисту щодо скасування арешту Хмельницького залишили без задоволення. Ексчиновник перебуватиме під вартою до 1 квітня 2023 року.

У разі внесення застави підозрюваний повинен буде дотримуватися кількох обов’язків. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і залишатися в Києві.

Водночас, у "ЦПК" зазначили, що прокурор закликав суд призначити Хмельницькому альтернативу застави у розмірі 107 млн грн – у розтраті саме такої суми грошей він підозрюється співробітниками Служби безпеки України.

Раніше голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін уже зауважував, що про підозру ексдиректору департаменту держзакупівель Міноборони повідомила саме СБУ . Таким чином влада може намагатися врятувати звільненого чиновника від відповідальності, при цьому підставивши Національне антикорупційне бюро, оскільки насправді його детективи мали б розслідувати цю справу.

Тепер у "ЦПК" також звернули увагу, що справу Хмельницького мав би розглядати й інший суд.