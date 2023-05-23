Держдепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритет
Штати і партнери планують розпочати реалізацію відповідних планів у найближчі місяці.
Надання українським військам винищувачів F-16 і проведення відповідної підготовки для пілотів є пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Відповідні плани почнуть втілювати в найближчі місяці, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час
"Президент (Джо Байден – ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо тренування українських військових щодо пілотування F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над постачанням F-16 Україні. Я не буду оголошувати, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це – пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – розповів він.
За словами Міллера, Штати чітко донесли до України, що не схвалюють використання наданої їй зброї для ударів по території Росії.
Він також нагадав, що саме РФ розпочала війну проти нашої держави та продовжує обстрілювати школи, лікарні та інші цивільні об’єкти. "Тож Україні вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Саме Росія є агресором у цій війні", – підсумував представник Держдепартаменту.