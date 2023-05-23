Держдепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритет

Штати і партнери планують розпочати реалізацію відповідних планів у найближчі місяці.

Надання українським військам винищувачів F-16 і проведення відповідної підготовки для пілотів є пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Відповідні плани почнуть втілювати в найближчі місяці, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу , інформує ZN.ua .

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"Президент (Джо Байден – ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо тренування українських військових щодо пілотування F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над постачанням F-16 Україні. Я не буду оголошувати, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це – пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – розповів він.

За словами Міллера, Штати чітко донесли до України, що не схвалюють використання наданої їй зброї для ударів по території Росії.