В Риге мужчина избил юношу с украинским флагом, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы

В столице Латвии Риге правоохранители задержали мужчину, избившего юношу с украинским флагом после акции «За освобождение от советского наследия». Нападавшему грозит лишение воли на срок до 5 лет. Об этом сообщает издание Delfi .

По информации источника, инцидент произошел вечером 20 мая. После завершения массового мероприятия водитель машины марки BMW вышел из своего авто и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения. На плечах последнего был наброшен флаг Украины. Совершив преступление, нападавший быстро покинул место происшествия.

По факту нападения было открыто уголовное производство. Определив марку и номер автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, местная полиция и отряд спецназначения в ночь на 21 мая задержали его в собственном доме. Сообщается, что ранее мужчина уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов.