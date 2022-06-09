Латвия продлила сроки материальной помощи украинским беженцам

В то время как Польша решила отменить выплаты украинским беженцам на проживание, Латвия продлила программу поддержки украинцам до конца года. На этот период граждане, которые сбежали от войны с Россией , будут обеспечены бесплатным жильем и питанием.

Срок первичной поддержки латышами украинцев истекает уже в июне, но эту программу поддержки правительство решило продлить. Были внесены поправки в закон о поддержке гражданских лиц Украины, и закреплено их право на обеспечение жильем на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022. Бесплатное питание беженцы могут получить на 30 дней.

При этом физические и юридические лица в Латвии продолжат получать компенсацию на предоставления жилья украинцам. Ее размер составляет не более 100 евро на человека в месяц при условии, что в помещении размещается не более трех человек. За размещение более трех человек, расходы на каждого следующего человека покрываются в размере не более 50 евро в месяц.

Как известно, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 беженцев, почти 26 000 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.