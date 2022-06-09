Латвия продлила сроки материальной помощи украинским беженцам

В то время как Польша решила отменить выплаты украинским беженцам на проживание, Латвия продлила программу поддержки украинцам до конца года. На этот период граждане, которые сбежали от войны с Россией, будут обеспечены бесплатным жильем и питанием.

Латвия продлила сроки материальной помощи украинским беженцам: на какие расходы можно получить компенсацию

Срок первичной поддержки латышами украинцев истекает уже в июне, но эту программу поддержки правительство решило продлить. Были внесены поправки в закон о поддержке гражданских лиц Украины, и закреплено их право на обеспечение жильем на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022. Бесплатное питание беженцы могут получить на 30 дней.

Латвия продлила сроки материальной помощи украинским беженцам: на какие расходы можно получить компенсацию

При этом физические и юридические лица в Латвии продолжат получать компенсацию на предоставления жилья украинцам. Ее размер составляет не более 100 евро на человека в месяц при условии, что в помещении размещается не более трех человек. За размещение более трех человек, расходы на каждого следующего человека покрываются в размере не более 50 евро в месяц.

Как известно, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 беженцев, почти 26 000 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.

Ранее сообщалось, какие выплаты для украинцев не будут действовать с 1 июля в Польше.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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