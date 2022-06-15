Безвиз для украинцев: какие страны продлили сроки пребывания в ЕС

Украинцы, которые находятся в Европе без оформления статуса временной защиты, могут пребывать там 180 дней, и покидать страну, в которой временно проживают, максимум на 90 дней. Однако, в некоторых европейских странах украинцы могут задержаться дольше, при этом не потеряв свой статус.

Всего четыре страны предоставляют возможность поездок для украинцев с биометрическими паспортами. Среди них - Хорватия, Кипр Болгария и Румыния.

Эти страны не входят в Шенгенскую зону. Это означает, что срок пребывания украинцев в этих государствах не будет учтен при подсчете периода в 90 дней, а правило 90/180 дней работает для каждого государства по отдельности.

Если вы сейчас находитесь в одной из стран Европейского Союза и не планируете оформлять там статус временной защиты, то на лето спокойно можно переехать куда-то ближе к морю.

Например, в Хорватии украинцы могут находиться по биометрическому паспорту до 90 дней в течение 180 дней. Эти дни добавляются к 90 дням пребывания в странах Шенгена, поскольку Хорватия пока еще не входит в Шенгенскую зону.

Допустим, вы уже три месяца находитесь в Чехии или Германии, и не хотите возвращаться пока что в Украину, то можно поехать еще на 90 дней в Хорватию, а потом еще допустим на 90 дней в Румынию. И это не будет нарушением правил безвиза.