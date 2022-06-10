Вадим Карасев назвал Британию и Польшу авангардом сдерживания россии и помощи Украине

Вадим Карасев назвал Британию и Польшу авангардом сдерживания россии и помощи Украине

Политолог Вадим Карасев объяснил, какая роль Украины в том, что Джонсон не ушел в отставку, и рассказал подробнее об оборонном контракте с Польшей.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с Викторией Панченко.

За словами гостя программы, Украина отыграла ключевую роль в тому, что Джонсон не ушел в отставку, но она не имеет отношения к тем причинам, из-за которых ему выразили вотум недоверия. Он напоминает, что эта история началась еще давно, с вечеринок во время карантина.

«Демократическое общественное мнение к этому очень серьезно относиться. Это мы привыкли так, что публично наши власти могут поучать народ или общество, как жить, но при этом ведут, скажем так, не тот образ жизни, который проповедуют», - объясняет Вадим Карасев.

В то же время, отмечает политолог, во время роSSийско-украинской войны Джонсон проявил себя как активный политик, которому не безразлична судьба украинского народа. Поэтому, считает он, если бы не война в Украине и помощь со стороны Британии, отставка бы могла состояться.

Также Вадим Карасев называет Британию и Польшу авангардом сдерживания россии и помощи Украине. В частности, гость программы комментирует оборонный контракт с Польшей. По его мнению, результаты этого контракта выходят за рамки, наверное, даже нынешней войны. А тем временем, подчеркивает эксперт, Украине нужно развивать свой военно-промышленный комплекс.

«Этот контракт подается как необходимость помощи Украине, но мы должны задуматься, мы не можем все время жить за счет военных поставок зарубежных стран», - объясняет он.

В частности, отмечает Вадим Карасев, государству нужно думать, как активизировать экономику, восстановить свою военную промышленность, покупать лицензии, начинать производить оружие по НАТОвским стандартам, возродить крупнопромышленное производство, сохранить и нарастить металлургию в новых условиях, стальное производство. Все эти моменты, считает он, обеспечат Украине выигрыш в войне в долгую и становление ее как сильной державы после войны.


user, politeka.net





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