Повышение цен не должно быть причиной отказа в помощи Украине — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что рост стоимости жизни в его стране не должен быть причиной для отказа в оказании поддержки Украине. Об этом он сказал во время выступления, пишет The Guardian .

"Рынки отреагировали значительным скачком цен, частично вызванным санкциями, частично повышенной надбавкой за риск, неизбежным ростом той суммы, которую предприятия должны взимать, чтобы компенсировать повышенный глобальный уровень неопределенности", — сказал Джонсон.

По словам премьера, стоимость нефти и газа, а также зерна, кормов и удобрений, скорее всего, еще некоторое время останется высокой.

Однако он подчеркнул, что прекращение помощи Украине из-за увеличения цен, вызванного войной, было бы "морально отвратительным" и поощрило бы президента РФ Владимира Путина.

"Путин смог бы продолжать крутить нож в ране, крокодил просто вернулся бы за большим, и он мог бы утверждать, что его агрессия и насилие окупились. Это было бы катастрофой для Украины и всех других частей бывшего Советского Союза, которые он мог бы атаковать", — подытожил Борис Джонсон.