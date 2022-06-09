Повышение цен не должно быть причиной отказа в помощи Украине — Джонсон

Это поощрило бы Путина, считает премьер Британии.

Повышение цен не должно быть причиной отказа в помощи Украине — Джонсон
© Офис президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что рост стоимости жизни в его стране не должен быть причиной для отказа в оказании поддержки Украине. Об этом он сказал во время выступления, пишет The Guardian.

"Рынки отреагировали значительным скачком цен, частично вызванным санкциями, частично повышенной надбавкой за риск, неизбежным ростом той суммы, которую предприятия должны взимать, чтобы компенсировать повышенный глобальный уровень неопределенности", — сказал Джонсон.

По словам премьера, стоимость нефти и газа, а также зерна, кормов и удобрений, скорее всего, еще некоторое время останется высокой.

Однако он подчеркнул, что прекращение помощи Украине из-за увеличения цен, вызванного войной, было бы "морально отвратительным" и поощрило бы президента РФ Владимира Путина.

"Путин смог бы продолжать крутить нож в ране, крокодил просто вернулся бы за большим, и он мог бы утверждать, что его агрессия и насилие окупились. Это было бы катастрофой для Украины и всех других частей бывшего Советского Союза, которые он мог бы атаковать", — подытожил Борис Джонсон.


Максим Царук, ZN.ua





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