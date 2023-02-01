Путін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні розпочалася тому, що Захід не був достатньо сміливим і послідовним, щоб привести нашу державу в НАТО. В протилежному випадку "цієї повної катастрофи можна було б уникнути", написав він у своїй колонці для The Washington Post .

"Десятиліттями ми використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето, - пише Джонсон. - І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето".

Результатом цього і стала найбільша за останні 80 років війна у Європі, під час якої, продовжує Джонсон, було зруйновано "незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій".

"Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав – і мав численні докази цього – що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України", - зазначає політик.

Сьогодні ж підтримка українського членства в НАТО є дуже високою. Джонсон нагадав, що 83% самих українців "за" такий крок.

"Сьогодні українці використовують запаморочливу кількість різноманітної техніки з країн НАТО з надзвичайною майстерністю і хоробрістю… Не НАТО могло б навчати українців, як вести війну – насправді, є багато того, чого вони могли б навчити нас", – написав колишній прем’єр Британії, додавши, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше".