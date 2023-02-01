Путін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — Джонсон

Він закликав союзників відправити нам "все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше", інформує ZN.ua.

Путін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — Джонсон
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Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні розпочалася тому, що Захід не був достатньо сміливим і послідовним, щоб привести нашу державу в НАТО. В протилежному випадку "цієї повної катастрофи можна було б уникнути", написав він у своїй колонці для The Washington Post.

"Десятиліттями ми використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето, - пише Джонсон. - І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето".

Результатом цього і стала найбільша за останні 80 років війна у Європі, під час якої, продовжує Джонсон, було зруйновано "незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій".

"Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав – і мав численні докази цього – що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України", - зазначає політик.

Сьогодні ж підтримка українського членства в НАТО є дуже високою. Джонсон нагадав, що 83% самих українців "за" такий крок.

"Сьогодні українці використовують запаморочливу кількість різноманітної техніки з країн НАТО з надзвичайною майстерністю і хоробрістю… Не НАТО могло б навчати українців, як вести війну – насправді, є багато того, чого вони могли б навчити нас", – написав колишній прем’єр Британії, додавши, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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