Der Spiegel: Шольц слідом за Джонсоном розповів, чи йому погрожував Путін
Німецький канцлер розповів, про що він говорить з російським автократом під час телефонних дзвінків, інформує
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стверджує, що Владімір Путін під час телефонної розмови в лютому 2022 року погрожував йому ракетним ударом. В Москві це заперечують.
Тепер канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив розповісти про свої телефонні розмови з володарем Кремля, - пише
«Він не погрожував ні мені, ні Німеччині. Під час наших телефонних розмов наші дуже різні точки зору на війну в Україні стали абсолютно зрозумілими», - сказав Шольц.
Кілька днів тому колишній британський прем’єр Борис Джонсон сказав в інтерв’ю для BBC, що в лютому 2022 року він розцінив погрози Путіна як риторичний засіб для тиску. В Кремлі назвали розповідь Джонсона брехнею і наголосили, що Путін ніколи не робив таких погроз.