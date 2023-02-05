Der Spiegel: Шольц слідом за Джонсоном розповів, чи йому погрожував Путін

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стверджує, що Владімір Путін під час телефонної розмови в лютому 2022 року погрожував йому ракетним ударом. В Москві це заперечують.

Тепер канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив розповісти про свої телефонні розмови з володарем Кремля, - пише Der Spiegel . За словами глави німецького уряду, Путін ніколи не вдавався до погроз під час розмов з ним.

«Він не погрожував ні мені, ні Німеччині. Під час наших телефонних розмов наші дуже різні точки зору на війну в Україні стали абсолютно зрозумілими», - сказав Шольц.

Кілька днів тому колишній британський прем’єр Борис Джонсон сказав в інтерв’ю для BBC, що в лютому 2022 року він розцінив погрози Путіна як риторичний засіб для тиску. В Кремлі назвали розповідь Джонсона брехнею і наголосили, що Путін ніколи не робив таких погроз.