Трамп і Джонсон уже не в топі: політик із найсмішнішою зачіскою став героєм мемів

Журналісти удостоїли естонського депутата "звання" через цікаву деталь у зовнішності - Рейна Еплера назвали політиком із найжахливішою зачіскою. Він залишив позаду Дональда Трампа та улюбленця українців Бориса Джонсона .

Рейтинг склав оглядач Politico Пол Деллісон.

Журналісти припустили, що Рейн Еплер просто не визначився, яку саме зачіску хоче, тому попросив перукаря зробити йому все, що той може, інформує Апостроф .

У соціальних мережах оцінили шевелюру естонця та створили велику кількість кумедних мемів.

Зазначимо, Трампа позбавили лідерства незаслужено. Про його зачіски створюють легенди. Якось ведучий нічного ток-шоу та комік Сет Майєрс сказав про Трампа (у його присутності на вечері для кореспондентів Білого дому): "Дональд Трамп часто з'являється на Fox (у перекладі з англійської - лисиця), що іронічно, бо лисиця часто з'являється на голові Дональда Трампа”.