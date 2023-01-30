Путін погрожував Джонсону ракетним ударом у розмові перед 24 лютого

Джонсон сказав: «Одного разу він погрожував мені і сказав: «Борис, я не хочу тобі робити боляче, але з ракетою це займе лише хвилину» або щось подібне, інформує ZN.ua.

Путін погрожував Джонсону ракетним ударом у розмові перед 24 лютого
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Експрем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом під час «надзвичайної» телефонної розмови напередодні вторгнення Росії в Україну. Тодішній прем’єр-міністр сказав, що Путін сказав йому, що це «займе лише хвилину», пише ВВС.

Джонсон сказав, що погрозу озвучив після того, як він попередив, що війна для Кремля буде «цілковитою катастрофою» під час «дуже тривалої» розмови в лютому 2022 року.

Подробиці обміну розкриваються в документальному фільмі BBC, в якому розглядається взаємодія Путіна зі світовими лідерами.

Джонсон попередив, що вторгнення в Україну призведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах Росії.

Він також намагався стримати військові дії Росії, сказавши Путіну, що Україна не приєднається до НАТО «в осяжному майбутньому».

Але містер Джонсон сказав: «Одного разу він погрожував мені і сказав: «Борис, я не хочу тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину» або щось подібне.

«Але я вважаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відчуженого вигляду, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори».

Президент Путін був «дуже знайомим» під час «найнезвичайнішої розмови», сказав Джонсон.
Неможливо знати, чи була погроза Путіна справжньою.

Однак, враховуючи попередні напади Росії на Велику Британію - востаннє в Солсбері в 2018 році - будь-яка загроза з боку російського лідера, якою б легковажною була вона, напевно, пан Джонсон не мав би іншого вибору, як сприймати її серйозно.


Оксана Коваль, ZN.ua





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