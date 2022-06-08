Воруют и не стесняются: Турция выступает посредником роSSийской торговли украинским зерном

Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о поставках украденного зерна с оккупированных территорий региона в страны Ближнего Востока. При этом посредником в незаконной торговле является Турция.

"Мы отправляем зерно через РФ , основные контракты заключаются с Турцией. Первые склады уже пошли через Крым, пошли в направлении Ближнего Востока", – заявил гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий.

Он сказал, что "это будет традиционный для Украины рынок", а впоследствии оккупанты хотят «наладить собственную переработку зерна»: "Значительную часть мы точно вывезем, остальные будут переработаны в масло или в муку".

Днем ранее Балицкий заявил, что из Запорожья в Крым были отправлены первые 11 вагонов с зерном из мелитопольского элеватора, а утром сообщил, что оккупационная администрация получила от РоSSии железнодорожные поезда для вывоза грузов.