Воруют и не стесняются: Турция выступает посредником роSSийской торговли украинским зерном

Уже начали вывозить зерно из оккупированных территорий Запорожья, информирует ZN.ua.

Воруют и не стесняются: Турция выступает посредником роSSийской торговли украинским зерном
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о поставках украденного зерна с оккупированных территорий региона в страны Ближнего Востока. При этом посредником в незаконной торговле является Турция.

"Мы отправляем зерно через РФ, основные контракты заключаются с Турцией. Первые склады уже пошли через Крым, пошли в направлении Ближнего Востока", – заявил гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий.

Он сказал, что "это будет традиционный для Украины рынок", а впоследствии оккупанты хотят «наладить собственную переработку зерна»: "Значительную часть мы точно вывезем, остальные будут переработаны в масло или в муку".

Днем ранее Балицкий заявил, что из Запорожья в Крым были отправлены первые 11 вагонов с зерном из мелитопольского элеватора, а утром сообщил, что оккупационная администрация получила от РоSSии железнодорожные поезда для вывоза грузов.


Ирина Знась, ZN.ua





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