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2022-09-06
Окупанти обстріляли три громади в Миколаївській області: загорівся склад із зерном
Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється, інформує
© ДСНС України
Війська РФ у понеділок, 5 вересня, обстріляли село Широке Широківської громади. Ракета влучила в зруйновану сільгоспбудівлю домогосподарства, заявив голова ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється", - зазначив Кім у
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Анна Конюченко, ZN.ua