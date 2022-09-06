Окупанти обстріляли три громади в Миколаївській області: загорівся склад із зерном

Війська РФ у понеділок, 5 вересня, обстріляли село Широке Широківської громади. Ракета влучила в зруйновану сільгоспбудівлю домогосподарства, заявив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється", - зазначив Кім у Telegram.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.