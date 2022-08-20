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2022-08-20
Генсек ООН зустрів у Стамбулі корабель із українським зерном
Антоніу Гутерріш привітав усіх, хто шанує "цю дивовижну гуманітарну операцію", інформує
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, завершивши в Одесі візит до України, прибув до турецького Стамбула, де зустрів корабель з українським зерном.
“Отже, переїжджаємо, щоб побачити в Стамбулі корабель Brave Commander, навантажений тоннами української пшениці, призначеної для такої необхідної допомоги голодуючим на Африканському Розі. Я вітаю всіх, хто бере участь у цій дивовижній гуманітарній операції”, -
Юлія Мельничук, ZN.ua