Генсек ООН зустрів у Стамбулі корабель із українським зерном

Антоніу Гутерріш привітав усіх, хто шанує "цю дивовижну гуманітарну операцію", інформує ZN.ua.

Генсек ООН зустрів у Стамбулі корабель із укркаїнським зерном

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, завершивши в Одесі візит до України, прибув до турецького Стамбула, де зустрів корабель з українським зерном.

“Отже, переїжджаємо, щоб побачити в Стамбулі корабель Brave Commander, навантажений тоннами української пшениці, призначеної для такої необхідної допомоги голодуючим на Африканському Розі. Я вітаю всіх, хто бере участь у цій дивовижній гуманітарній операції”, - написав він у Twitter.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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