Морський український безпілотник MAGURA представили на виставці у Стамбулі

Це чи не вперше розкриті його бойові особливості.

Безпілотний надводний корабель нового покоління MAGURA V5 українського виробництва представили на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі, повідомив Промисловий Портал, інформує ZN.ua.

Морський український безпілотник MAGURA представили на виставці у Стамбулі

Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA V-типу – це розроблений в Україні багатоцільовий морський безпілотник, який може виконувати операції різного плану. Зокрема, він може займатись спостереженням, розвідкою, патрулюванням, пошуково-рятувальними роботами, протимінною діяльністю, охороною морського флоту та виконувати бойові місії.

При цьому на виставці вперше розкрили деталі про бойові особливості морського безпілотника. Так, гідродинамічний корпус дозволяє йому приховувати пересування, зберігаючи маневреність.

Апарат можна запустити з максимально віддаленої точки, а людське втручання зводиться до мінімуму.

Заявлені на виставці характеристики зазначають:

  • Довжина 5,5 м;
  • Ширина 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією 500 мм;
  • Крейсерська швидкість 22 вузли;
  • Максимальна швидкість 42 вузли;
  • Дальність роботи - 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • Корисне навантаження 320 кг;
  • Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Морський дрон на виставці представило ДП «СпецТехноЕкспорт». При цьому на захід також поїхали такі українські підприємства, як от КБ «ЛУЧ», яке демонтрує власні ракетні комплекси на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.

У листопаді минулого року на фандрейзинговій платформі UNITED24 було розпочато збір коштів на створення українського флоту морських дронів.


Ірина Знась, ZN.ua





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