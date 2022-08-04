МЗС України розчароване рішенням суду в Лівані зняти арешт із судна з краденим українським зерном

Міністерство закликало Ліван скасувати це рішення.

МЗС України розчароване рішенням суду в Лівані зняти арешт із судна з краденим українським зерном
Фото ілюстративне
© Mind.ua

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням суду Тріполі (Ліван) зняти арешт із сирійського судна «Laodecia», яке перевозить крадену РФ українську сільськогосподарську продукцію. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС.

У дипвідомстві наголосили, що попри надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

В МЗС також підкреслили, що Україна завжди докладала зусиль для підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року.

Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної війни РФ проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану. У дипвідомстві нагадали, що враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, країні навіть запропонували реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною.

МЗС пояснило, що рішення суду дозволяє судну «Laodecia», яке перебуває під санкціями через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

«Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера», - наголосили в міністерстві.

МЗС закликало Ліван скасувати рішення щодо зняття арешту із судна «Laodecia» та вжити заходів для попередження подальших спроб використовувати Ліван для махінацій із краденим українським зерном.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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