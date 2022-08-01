З порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часом
Судно мало залишити порт о 8:30 або 9:15.
Врінці 1 серпня з порту "Одеса" мав відбутися вихід першого судна з українським продовольством. Про це повідомила пресслужба
Зазначається, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне везе до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи, інформує
Повідомляється. що у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Паралельно надходять заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки партнерів України планується вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.
Про те, чи вийшло перше судно з порту, Мінінфраструктури додаткової інформації наразі не дає.
У Туреччині підтверджують дату - 1серпня. Про це, зокрема, повідомляє турецьке видання
Водночас, турецькі джерела стверджують, що судно майло вийти з порту о 8:30.
Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютного виторгу для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.