З порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часом

Судно мало залишити порт о 8:30 або 9:15.

З порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часом
© depositphotos/micheleursi.hotmail.com

Врінці 1 серпня з порту "Одеса" мав відбутися вихід першого судна з українським продовольством. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури у Facebook, а також турецькі ЗМІ.

Зазначається, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне везе до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи, інформує ZN.ua.

Повідомляється. що у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Паралельно надходять заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки партнерів України планується вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Про те, чи вийшло перше судно з порту, Мінінфраструктури додаткової інформації наразі не дає.

У Туреччині підтверджують дату - 1серпня. Про це, зокрема, повідомляє турецьке видання Anadolu.

Водночас, турецькі джерела стверджують, що судно майло вийти з порту о 8:30.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютного виторгу для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.

За матеріалами: Мінінфраструктури України /

Лія Ільченко, ZN.ua





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