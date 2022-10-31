Україна і партнери погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі

Україна, Туреччині і ООН погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі, повідомляє Спільний координаційний центр.

Про ухвалене рішення також повідомлять Росію, яка з вересня блокує рух суден зерновим коридором, а напередодні повідомила, що призупиняє участь у зерновій угоді.

За даними Міністерства інфраструктури України, зараз у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством.