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2022-10-31
Україна і партнери погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі
Про ухвалене рішення також повідомлять Росію.
© Telegram/Мустафа Найем
Україна, Туреччині і ООН погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі,
Про ухвалене рішення також повідомлять Росію, яка з вересня блокує рух суден зерновим коридором, а напередодні повідомила, що призупиняє участь у зерновій угоді.
За даними Міністерства інфраструктури України, зараз у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством.
Ольга Чекіс, ZN.ua