Україна і партнери погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі

Про ухвалене рішення також повідомлять Росію.

Україна і партнери погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі
© Telegram/Мустафа Найем

Україна, Туреччині і ООН погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі, повідомляє Спільний координаційний центр.

Про ухвалене рішення також повідомлять Росію, яка з вересня блокує рух суден зерновим коридором, а напередодні повідомила, що призупиняє участь у зерновій угоді.

За даними Міністерства інфраструктури України, зараз у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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