З українського порту вийшов третій караван з зерном: фото

Уранці у вівторок, 9 серпня, з порту Чорноморськ Одеської області вийшов третій зерновий караван: у трюмах двох балкерів - близько 70 тисяч тонн вантажу торішнього врожаю. Перше судно з українським зерном залишило Одесу 1 серпня.

Про це повідомляє "Думська", інформує Апостроф.

О 7-й ранку буксир Big вивів з порту невеликий 110-метровий суховантаж Rahmi Yagci з п'ятьма тисячами тонн зерна. Через годину буксири Rapid і Big витягли з порту другий балкер — до місця формування каравану вирушив 225-метровий зерновоз Ocean Lion, на борту якого 65 тисяч тонн кукурудзи.

Rahmi Yagci прямує до Стамбула, а Ocean Lion — у південнокорейський порт Інчхон.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту українського зерна.


Олена Руденко, Апостроф





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