Politico: Перший корабель з зерном вийшов з порту України, що далі?
Дипломати сподіваються, що угода про експорт українського продовольства стане тестовим випадком для майбутніх мирних переговорів, інформує
Сьогодні вранці перше судно повезло зерно з України, відповідно до угоди про розблокування маршрутів в Чорному морі, яке Київ і Москва підписали за посередництва Туреччини і ООН. Корабель пройде через коридор, який обидві сторони пообіцяли тримати в безпеці.
Угода важлива для України як для великого експортера продовольства, а також для світу, особливо для залежних від імпорту продовольства країн, які зіштовхнулися з дефіцитом. Росія пообіцяла, що не буде атакувати торговельні судна. Але багато хто включно з українськими чиновниками побоюються, що Владімір Путін не виконає свою частину домовленостей.
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«Це день полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії і Африці. Перший вантаж зерна покинуло Одесу після місяців російської блокади», - написав в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Razoni прямує в порт Триполі у Лівані, про що свідчать дані морського руху. Очікується, що корабель прибуде у вівторок о 21:00 за місцевим часом. Чи це велике досягнення? Так. Вихід з українського порту першого судна з зерном - це великий крок, який свідчить, що дипломатія між воюючими країнами можлива. В ООН сьогодні повідомили, що Всесвітня продовольча програма зафрахтує судно з пшеницею, відповідно до угоди. Зростає надія на те, що українське зерно тепер дістанеться туди, де воно найбільш потрібне. Це велике випробування для ООН і його можливостей втручатися і пом’якшувати міжнародні конфлікти. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш вклав дуже багато в те, щоб ця угода відбулася після того, як в березні він оголосив, що світ повинен діяти, щоб не допустити «ураган голоду».