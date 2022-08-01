Politico: Перший корабель з зерном вийшов з порту України, що далі?

Сьогодні вранці перше судно повезло зерно з України, відповідно до угоди про розблокування маршрутів в Чорному морі, яке Київ і Москва підписали за посередництва Туреччини і ООН . Корабель пройде через коридор, який обидві сторони пообіцяли тримати в безпеці.

Угода важлива для України як для великого експортера продовольства, а також для світу, особливо для залежних від імпорту продовольства країн, які зіштовхнулися з дефіцитом. Росія пообіцяла, що не буде атакувати торговельні судна. Але багато хто включно з українськими чиновниками побоюються, що Владімір Путін не виконає свою частину домовленостей.

Про це пише Politico , нагадуючи, що вантажний корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне повіз 26 тисяч тонн української кукурудзи, про що повідомили в українському міністерстві інфраструктури.

«Це день полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії і Африці. Перший вантаж зерна покинуло Одесу після місяців російської блокади», - написав в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.