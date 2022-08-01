Politico: Перший корабель з зерном вийшов з порту України, що далі?

Дипломати сподіваються, що угода про експорт українського продовольства стане тестовим випадком для майбутніх мирних переговорів, інформує ZN.ua.

Politico: Перший корабель з зерном вийшов з порту України, що далі?
© Mind.ua

Сьогодні вранці перше судно повезло зерно з України, відповідно до угоди про розблокування маршрутів в Чорному морі, яке Київ і Москва підписали за посередництва Туреччини і ООН. Корабель пройде через коридор, який обидві сторони пообіцяли тримати в безпеці.

Угода важлива для України як для великого експортера продовольства, а також для світу, особливо для залежних від імпорту продовольства країн, які зіштовхнулися з дефіцитом. Росія пообіцяла, що не буде атакувати торговельні судна. Але багато хто включно з українськими чиновниками побоюються, що Владімір Путін не виконає свою частину домовленостей.

Про це пише Politico, нагадуючи, що вантажний корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне повіз 26 тисяч тонн української кукурудзи, про що повідомили в українському міністерстві інфраструктури.

«Це день полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії і Африці. Перший вантаж зерна покинуло Одесу після місяців російської блокади», - написав в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Razoni прямує в порт Триполі у Лівані, про що свідчать дані морського руху. Очікується, що корабель прибуде у вівторок о 21:00 за місцевим часом. Чи це велике досягнення? Так. Вихід з українського порту першого судна з зерном - це великий крок, який свідчить, що дипломатія між воюючими країнами можлива. В ООН сьогодні повідомили, що Всесвітня продовольча програма зафрахтує судно з пшеницею, відповідно до угоди. Зростає надія на те, що українське зерно тепер дістанеться туди, де воно найбільш потрібне. Це велике випробування для ООН і його можливостей втручатися і пом’якшувати міжнародні конфлікти. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш вклав дуже багато в те, щоб ця угода відбулася після того, як в березні він оголосив, що світ повинен діяти, щоб не допустити «ураган голоду».


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?
Українські військові знищили близько 15 складів боєприпасів окупантів на півдні УкраїниУкраїнські військові знищили близько 15 складів боєприпасів окупантів на півдні України
WP: У Косово бачать зв’язок між поведінкою Сербії і російською війною проти УкраїниWP: У Косово бачать зв’язок між поведінкою Сербії і російською війною проти України
З порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часомЗ порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часом
Моравецький порівняв війну проти України з Варшавським повстанням та пояснив, чому ми повинні вистоятиМоравецький порівняв війну проти України з Варшавським повстанням та пояснив, чому ми повинні вистояти
Російський політик Анатолій Чубайс, який засудив вторгнення до України, — у реанімаціїРосійський політик Анатолій Чубайс, який засудив вторгнення до України, — у реанімації
Ліван заарештував судно з краденим українським зерном – BloombergЛіван заарештував судно з краденим українським зерном – Bloomberg
Відставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для УкраїниВідставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для України
Батальйон окупантів "Тигр" направляють до України: у командуванні "Південь" роз'яснили, хто вони такіБатальйон окупантів "Тигр" направляють до України: у командуванні "Південь" роз'яснили, хто вони такі
Двісті морських піхотинців зі складу 810 бригади РФ відмовилися повертатись на війну проти України — ГУРДвісті морських піхотинців зі складу 810 бригади РФ відмовилися повертатись на війну проти України — ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости