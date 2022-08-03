До Туреччини прибув перший корабель з українським зерном — ЗМІ

У Туреччині заявили, що перше судно з українським зерном прибуло до її берегів. У Стамбулі корабель перевірять на дотримання умов зернової угоди, перш ніж він вирушить до Лівану, повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що судно Razoni з 26 тисяч тонн кукурудзи на борту перебуває на шляху з Одеси до Лівану.

Однак його перша зупинка – Стамбул, де представники спеціального координаційного центру перевірять судно, щоб переконатися, що корабель не перевозить зброю чи інші непродовольчі товари. Такі умови передбачені угодою про відновлення експорту зерна з України.

У координаційному центрі працюють представники України, РФ , Туреччини та ООН , які і є сторонами зернової угоди.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш раніше заявив, що Razoni «завантажено двома дефіцитними товарами – кукурудзою та надією».

«Надією для мільйонів людей у ??всьому світі, які залежать від безперебійної роботи портів України, щоб прогодувати свої родини», - зазначив Гутерріш.