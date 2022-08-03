До Туреччини прибув перший корабель з українським зерном — ЗМІ
Представники координаційного центру перевірять судно на дотримання умов угоди, інформує
У Туреччині заявили, що перше судно з українським зерном прибуло до її берегів. У Стамбулі корабель перевірять на дотримання умов зернової угоди, перш ніж він вирушить до Лівану,
Зазначається, що судно Razoni з 26 тисяч тонн кукурудзи на борту перебуває на шляху з Одеси до Лівану.
Однак його перша зупинка – Стамбул, де представники спеціального координаційного центру перевірять судно, щоб переконатися, що корабель не перевозить зброю чи інші непродовольчі товари. Такі умови передбачені угодою про відновлення експорту зерна з України.
У координаційному центрі працюють представники України, РФ, Туреччини та ООН, які і є сторонами зернової угоди.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш раніше заявив, що Razoni «завантажено двома дефіцитними товарами – кукурудзою та надією».
«Надією для мільйонів людей у ??всьому світі, які залежать від безперебійної роботи портів України, щоб прогодувати свої родини», - зазначив Гутерріш.