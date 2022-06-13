NYT: Запад колеблется в вопросе помощи Украине на фоне решающих сражений на Донбассе
Во времена, когда украинской армии необходимо оружие, чтобы сдержать РоSSию, на Западе думают, что лучше сделать: прислать помощь или заставить Киев договариваться с Москвой, информирует
РоSSия вот-вот окружит Северодонецк, ключевой город для ее цели захватить весь Донбасс. Кроме того, Москва нацелилась на еще один соседний город. И на фоне этих событий вопрос о том, как реальность на местах повлияет на следующую фазу войны, стал еще более важным для западных союзников Украины.
«РоSSияне изо всех сил пытаются отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут очень важными», – сказал глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
Через реку в городе Лисичанск украинские военные заняли более выгодные позиции. Но им не хватает оружия, чтобы защищаться, – пишет
«Если не будет помощи с военной техникой, конечно, они нас вытеснят. Потому что каждый день техника уничтожается. Ее нужно заменить чем-то», – сказал изданию 46-летний офицер военной полиции Александр Вороненко.
Украинские чиновники просят союзников в НАТО ускорить поставки дальнобойного оружия, а также пополнить запасы базовых вещей, таких как боеприпасы. Но импульс войны все больше переходит на сторону РоSSии. И союзники Украины, столкнувшись с угрозами для их экономик, могут скоро решить, что перед ними встали гораздо более важные вопросы, чем о том, какое оружие отправить. В частности, они могут задуматься, не лучше ли надавить на Киев, чтобы заставить договориться о перемирии с Россией. Или все же рискнуть эскалацией с роSSийской стороны, значительно усилив свою военную помощь.