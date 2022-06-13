NYT: Запад колеблется в вопросе помощи Украине на фоне решающих сражений на Донбассе

РоSSия вот-вот окружит Северодонецк, ключевой город для ее цели захватить весь Донбасс. Кроме того, Москва нацелилась на еще один соседний город. И на фоне этих событий вопрос о том, как реальность на местах повлияет на следующую фазу войны, стал еще более важным для западных союзников Украины.

«РоSSияне изо всех сил пытаются отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут очень важными», – сказал глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

Через реку в городе Лисичанск украинские военные заняли более выгодные позиции. Но им не хватает оружия, чтобы защищаться, – пишет New York Times .

«Если не будет помощи с военной техникой, конечно, они нас вытеснят. Потому что каждый день техника уничтожается. Ее нужно заменить чем-то», – сказал изданию 46-летний офицер военной полиции Александр Вороненко.