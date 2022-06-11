В Китае сделали заявление о помощи россии и возможности еще одной войны: "Если кто-то посмеет..."

В Китае сделали заявление о помощи россии и возможности еще одной войны: "Если кто-то посмеет..."

В Китае прокомментировали возможность оказания военной помощи россии.

Как передает CNN, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ впервые лично встретился со своим коллегой из США Ллойдом Остином. В ходе этой встречи они обсуждали, в том числе и войну, развязанную россией в Украине. По данным американских журналистов, эта тема стала одной из самых спорных во время переговоров.

Так, Остин в ходе беседы со своим коллегой призвал правительство Китая отказаться от предоставления любой материальной поддержки россии.

На пресс-конференции по итогам переговоров представитель минобороны Китая Ву Цянь заявил, что Китай все это время не оказывал россии военной помощи.

«Китай не оказывал РоSSии военной помощи. Это точно», - подчеркнул он.

В целом в Китае назвали переговоры с США «позитивными и конструктивными». В Пекине считают, что встреча дала «хороший эффект».

В то же время, Ву Цянь отметился весьма жестким высказыванием на тему Тайваня.

«Если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», - заявил представитель Минобороны Китая.

Си Цзиньпин


Дарья Волкова, politeka.net





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