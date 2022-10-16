"Ми до тебе ще прийдемо": окупанти вбили у Херсоні диригента місцевого драмтеатру

У п'ятницю, 14 жовтня, стало відомо про жорстоке вбивство російськими окупантами головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка через його відмову у співпраці.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму Telegram-каналі з посиланням на журналістку Олену Ваніну.

"Юрій Керпатенко відкрито проявляв свою громадянську позицію і відмовився виїжджати з окупованого Херсона", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф.

Його розстріляли у власному будинку російські бойовики після відмови співпрацювати.

"Колеги пишуть, що перестав виходити на зв'язок ще у вересні. Дуже хочеться, щоб він написав, що він живий і це все неправда..... просто був поганий зв'язок", - написала Ваніна.

Як пише МКІП, чоловік з 2000-го року працював у Херсонській обласній філармонії, а з 2004 року був головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та виступав головним диригентом камерного оркестру "Гілея".

За даними видання "Херсон.онлайн", до 1 жовтня, Міжнародного Дня музики, росіяни разом з колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру “Гілея”. Він мав продемонструвати “налагодження мирного життя” в Херсоні, але Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з рашистами та виступати.

"А концерт 01 жовтня до міжнародного дня музики таки відбувся. Лише камерного оркестру не було. На сцену Херсонського коледжу музичного мистецтва окупанти та їхні поплічники вивели "струнний квінтет" із тих, кого вдалося зібрати – п'ять музикантів колишнього складу "Гілеї", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/mkipu


Катерина Глянько, Апостроф





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