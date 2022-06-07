В РоSSии мужчина пошутил над "патриотическим" Z-салатом и попал в руки полиции: фото

Житель Краснодара сделал репост в соцсети фотографии салата "Шуба" с Z-символикой и за это попал в руки правоохранителей - однако, ему удалось хитростью отстоять себя, информирует Апостроф.

Об этом говорится в одном из Telegram-каналов.

На допросе мужчина заявил, что, подписывая фотографию "салат с г*вном" он имел ввиду не Z-символику, а салат, который находится выше - "он украшен разноцветными полосками из тертой моркови и сыра". РоSSиянин утверждал, что автор поста предупредил о добавлении в салаты неизвестными своих фекалий, поэтому он, как законопослушный гражданин, решил предупредить своих соотечественников об этом, дабы избежать расстройств желудочно-кишечного тракта.

Полицейский обратил внимание на фразу "Я против этой войны" на странице мужчины — тот ответил, что имел в виду, что он против любой войны.

 


Мария Швец, Апостроф





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