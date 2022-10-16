Російські окупанти застрелили головного диригента Херсонського театру імені Куліша

Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з загарбниками, інформує ZN.ua.

Російські окупанти застрелили головного диригента Херсонського театру імені Куліша
Окупанти вбили Юрія Керпатенка
© Міністерство культури та інформаційної політики України/Facebook

Російські військові жорстоко вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, диригент відмовився співпрацювати з окупантами, після чого його застрелили у власному домі.

До 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії хотіли провести у Херсоні концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея». За задумом загарбників, цей концерт мав продемонструвати «налагодження мирного життя в місті». Але Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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