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2022-10-16
Російські окупанти застрелили головного диригента Херсонського театру імені Куліша
Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з загарбниками, інформує
Окупанти вбили Юрія Керпатенка© Міністерство культури та інформаційної політики України/Facebook
Російські військові жорстоко вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка. Як
До 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії хотіли провести у Херсоні концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея». За задумом загарбників, цей концерт мав продемонструвати «налагодження мирного життя в місті». Але Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua