Російські окупанти застрелили головного диригента Херсонського театру імені Куліша

Російські військові жорстоко вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, диригент відмовився співпрацювати з окупантами, після чого його застрелили у власному домі.

До 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії хотіли провести у Херсоні концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея». За задумом загарбників, цей концерт мав продемонструвати «налагодження мирного життя в місті». Але Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами.