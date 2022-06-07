В Херсонской области оккупнаты захватили в заложники около 600 человек, их пытают

В основном это журналисты и активисты, организовавшие проукраинское движение, информирует ZN.ua.

В Херсонской области оккупнаты захватили в заложники около 600 человек, их пытают
© Ксения Силина/Суспильне Херсон

В Херсонской области около 600 человек находятся в заложниках, преимущественно журналисты и общественные активисты, сообщила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"По нашей информации, на территории Херсонской области около 600 человек, которые фактически заложники и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически застенках... В Херсоне, в этих подвалах, находятся, по нашей информации, около 300 человек, остальные - на территории Херсонской области. Следует отметить, что действительно это в основном журналисты и активисты", – сказала она на брифинге во вторник.

Ташева уточнила, что речь идет именно об общественных активистах, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области и отвечали за коммуникацию с большими группами людей.

"По нашей информации, их держат в бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки. Свидетели сообщают о криках, которые слышали, проходя мимо места, где проходят такие незаконные меры в отношении наших граждан", - подчеркнула постпред.

Также она отметила, что часть людей вывозится с территории Херсонской области в Крым.

"Это и Симферопольское СИЗО и Севастополь. Там есть как гражданские заложники, так и, по нашей информации, есть и военнопленные. Или часть выезжавших из Мариуполя людей во время фильтрационных мероприятий на админграницы с Крымом также задерживали и отвозили в Симферопольское СИЗО", – объяснила Ташева.


Ирина Знась, ZN.ua





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