Потери и ранения роSSийских военных на войне против Украины настолько существенны, что в больницах аннексированного Крыма уже не хватает мест. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей сводке.

“Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарных, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койкоместа для раненых”, – говорится в сообщении генштаба.

Также на полуострове интенсивно производится сбор донорской крови.