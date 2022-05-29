Крымские больницы отказывают в помощи гражданским, поскольку не справляются с ранеными роSSийскими военными

На полуострове интенсивно собирают донорскую кровь

Крымские больницы отказывают в помощи гражданским, поскольку не справляются с ранеными роSSийскими военными
© mil.gov.ua

Потери и ранения роSSийских военных на войне против Украины настолько существенны, что в больницах аннексированного Крыма уже не хватает мест. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей сводке.

“Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарных, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койкоместа для раненых”, – говорится в сообщении генштаба.

Также на полуострове интенсивно производится сбор донорской крови.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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