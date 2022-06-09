Захватчики сносят дома в Мариуполе и отказываются искать тела погибших под завалами — советник мэра

Андрющенко опубликовал видео, как оккупанты сносят дома в Левобережном районе города, информирует ZN.ua.

Захватчики сносят дома в Мариуполе и отказываются искать тела погибших под завалами — советник мэра
© Алевтина Швецова/Полк "Азов"/MEDIUM

РоSSийские захватчики сносят дома в Мариуполе и отказываются искать тела погибших под завалами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Оккупанты окончательно перешли на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами», - говорится в сообщении.

Андрющенко опубликовал видео, как оккупанты сносят дома в Левобережном районе города.

«Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская», – отмечает советник мэра города.

По его словам, этот район больше всего пострадал от обстрелов роSSийских «Градов» в конце февраля и начале марта. Люди в то время не могли выехать в условно безопасное место в центр Мариуполя.

«Сколько мариупольцев погибло, и до сих пор под этими завалами, мы уже не узнаем никогда. Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне», - написал Андрющенко.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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