Правительство Германии намерено принять усилия для быстрой доставки украинского зерна на территорию ЕС железнодорожным транспортом и пообещало выделить для этого финансовые средства, сообщает DW со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно из Украины могло быть перевезено по железной дороге для предотвращения глобального голода", - заявил изданию уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, ввиду нехватки специализированных вагонов планируется создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. "При благоприятном развитии событий могут быть вывезены 10 из 23 миллионов тонн", - сообщил он.

"Зерновой мост" готовится "полным ходом" и организуется различными ведомствами Германии в координации с Европейской комиссией, указал далее немецкий политик.

Тем временем турецкое информагентство Anadolu сообщает, что на предстоящей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры со своими коллегами из Украины и РоSSии Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Речь пойдет о создании коридора для экспорта зерна из Украины,.

Блокирование экспорта свыше 20 миллионов тонн украинского зерна грозит голодом бедным странам. Уже сейчас в мире наблюдается дефицит продовольствия и рост цен на него. Фактически роSSийский диктатор Путин провоцирует голод в бедных странах, а вслед за ним и глобальный миграционный кризис.