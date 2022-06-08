«Не покупайте хлеб, украденный в Украине»: Миру напомнили о молчаливых покупках украинского зерна во время Голодомора 1933

Мародерство Украины со стороны РоSSии является трендом поведения соседнего государства столетиями, информирует ZN.ua.

«Не покупайте хлеб, украденный в Украине»: Миру напомнили о молчаливых покупках украинского зерна во время Голодомора 1933
© unsplash/tunagraphy

На фоне вывоза оккупантами с оккупированных территорий Украины зерна и продаж его на международных рынках Украина напомнила миру, что такая же политика проводилась Россией и в 1932-1933 годах, во время Голодомора, когда роSSийские оккупанты забирали выращенное украинцами и продавали как свое.

Как отметили в Службе внешней разведки Украины, сейчас актуально снова «Воззвание Высшего Совета украинской эмиграции» 1933 года, которое хранится в архиве разведки, который в очередной раз подтверждает, что политика московии в отношении Украины не изменилась и является захватнической, мародерской, варварской.

«…Московское правительство не довольствуется навязыванием своего режима, оно разоряет экономически народ, который имел несчастье подпасть под его власть… Система насильственной продажи зерна, реквизиции… разоряют Украину. …Не покупайте хлеба, украденного у Украины. Прекратите торговлю с Советами. Торгуя с Советами, Вы поддерживаете роSSийскую оккупационную армию в Украине, Вы поддерживаете уничтожение, террор, голод», - говорится в заявлении столетней давности, которое актуально и сегодня.


Ирина Знась, ZN.ua





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