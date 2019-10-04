Помощница госсекретаря США прибыла в Киев

Помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали начала свой визит в Украину.

Об этом сообщило посольство США в Украине Тwitter.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

"Глава Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев , посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv