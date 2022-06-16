Под Киевом показали новейшие технологии разминирования: фото с полигона

16 июня, в четверг, благотворительный фонд Yellow-Blue развернул программу по гуманитарному разминированию территории Украины с помощью инновационных технологий. В частности, на полигоне ГСЧС в Киевской области продемонстрировали новейшие системы картографии и поиска мин/боеприпасов благодаря дронам, информирует Апостроф .

Фотожурналист "Апострофа" Роман Петушков побывал на месте и поделился уникальными фото.

Действие происходило в поселке Дмитровка Киевской области, где фонд Yellow-Blue в сотрудничестве с ведущими технологическими партнерами Украины и США проводили комплексные решения по ускоренному разминированию, поскольку Украина - самая заменяемая страна мира.

В целом, программа благотворительного фонда Yellow-Blue включает следующие направления:

Дистанционная рекогносцировка местности и маркировка обнаруженных взрывоопасных предметов с использованием дронов и искусственного интеллекта;

Устранение взрывоопасных предметов, в том числе мин и снарядов;

утилизация просроченных боеприпасов, в том числе телеконференция (дистанционное привлечение экспертов в видеорежиме);

ведение георестеров опасных территорий и кадровой базы саперов;

Обучение военных, инженеров и других участников методам и приемам разминирования.

Информирование гражданского населения, особенно детей, о правилах безопасности в местах, где происходят боевые действия или есть повышенный риск.

"Для достижения поставленных целей фонд собирает лучшие технологические решения и практики, а также привлекает технологических партнеров для создания инфраструктуры для полноценного гуманитарного разминирования территории Украины. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с такими компаниями как Def-C (беспилотные летательные аппараты) и Transimpex (услуги) по профессиональному разминированию).Для увеличения скорости поиска и разминирования взрывных устройств несколько раз рассматривается возможность использования специализированного оборудования компании DraganFly (США)", - говорилось в пресс-релизе.