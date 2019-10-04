Рада отправила Избирательный кодекс на доработку

У Зеленского увидели в новом кодексе ряд положений, противоречащих Конституции.

Рада отправила Избирательный кодекс на доработку
Фото: Анна Стешенко

Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой VIII созыва и заветированный президентом Владимиром Зеленским, направлен на доработку, сроки его рассмотрения комитетами увеличены до 90 дней.

"За" проголосовали 270 депутатов, "против" - 1, воздержались - 37, не голосовали 74, сообщает Лига.нет.

Законопроект предполагает отмену мажоритарной части избирательной системы и введение пропорциональной системы с открытыми списками.

По мнению президента, законопроект содержит положения, противоречащие Конституции. В частности, у Зеленского увидели в новом кодексе "фактическое сохранение составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам".

Ранее глава парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная Рада примет новый закон о выборах народных депутатов по пропорциональной системе. Однако, по словам Разумкова, на доработку прошлого или разработку нового кодекса, так или иначе потребуется время.

Напомним, Избирательный кодекс был принят предыдущим составом Верховной Рады в июле 2019 года. Действующий президент ветировал его из-за «положений, противоречащих Конституции».

Один из лидеров «Слуги народа», народный депутат Александр Корниенко в интервьюLB.ua заявил, что Избирательный будет пересматриваться, отметив, что партия намерена радикально менять эту систему.

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