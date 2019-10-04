Рада направила ветированный Зеленским закон о господдержке "Пласта" на доработку

Из него уберут положения о бюджетном финансировании.

Рада направила ветированный Зеленским закон о господдержке "Пласта" на доработку
Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада направила на доработку в комитет закон о государственном финансировании "Пласта", который был принят 30 мая 2019 года и ветирован президентом Владимиром Зеленским 4 сентября.

За это проголосовали 313 народных депутатов.

Зеленский указал, что выбор одной скаутской общественной организации как национальной фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, а также ставит под угрозу деятельность других скаутских организаций, что является ограничением права граждан на свободу объединения в такие общественные организации.

Кроме того, положения закона о механизмах поддержки "Пласта", по мнению Зеленского, не согласовываются с ч.2 ст.95 Конституции Украины, потому что любые расходы государства на общественные потребности, их размер и целевое направление должны определяться исключительно законом о государственном бюджете.

Напомним, что последние три года Кабинет министров выделял деньги из бюджета на финансирование "Пласта". Принятие законопроекта должно было законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов, а также должно было способствовать формированию мощного и ценностно-ориентированного поколения активных граждан.

"Пласт" - это национальная скаутская молодежная организация. В Украине пластуны также распространяют Вифлеемский огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также украинским военным на передовую.

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