Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение делегации РФ
Сенцов выразил надежды, что Совет Европы будет способствовать освобождению удерживаемых РФ украинских политзаключенных.
Украинский режиссер, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы за возвращение роSSийской делегации, в то время, как в роSSийских тюрьмах удерживают украинских политзаключенных.
Об этом Сенцов заявил во время дискуссии в ПАСЕ о вызовах со стороны авторитарных режимов международным механизмам по защите прав человека, передает «Укринформ».
«Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение делегации РФ в ПАСЕ), потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, роSSийской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло. Я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Посмотрим, что будет дальше», - подчеркнул Сенцов.
Он также напомнил, что сейчас в РФ содержатся не менее 86 граждан Украины, а Крым и Донбасс продолжают быть оккупированными.
«Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в РоSSии. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией», - добавил освобожденный политзаключенный.
Сенцов выразил надежды, что Совет Европы будет способствовать освобождению удерживаемых Россией украинских политических заключенных.
Напомним, 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. Ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.
Из-за этих событий делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Кроме того, Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях, связанных с 70-й годовщиной создания Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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