Эти разговоры бесполезны: президент Польши раскритиковал звонки Шольца и Макрона Путину

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал регулярные телефонные разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным. По мнению Дуды, эти разговоры бесполезны и лишь легитимизируют лицо, ответственное за военные преступления армии РФ против Украины. Об этом Дуда заявил в интервью Bild .

«Меня поражают все переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, ответственное за преступления, совершенные роSSийской армией в Украине. Он отвечает за это. Он решил ввести туда войска. Ему подчиняются командиры. Владимир Путин. Кто-то разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал такого», – сказал Дуда.