Не тільки контактні бої, атаки чи спецоперації: Олег Сенцов розповів про життя на передовій

Український режисер Олег Сенцов захищає Україну у лавах ЗСУ з перших днів війни. Час від часу він публікує у соціальних мережах нові фото, у такий спосіб підіймаючи моральний дух українцям. Наприклад, нещодавно режисер "Носорога" показав знімок з Луганщини, на якому позував разом з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком та засновником піцерії "Pizza Veterano" Леонідом Остальцевим.

Цього разу Сенцов виклав новий пост, у якому поділився своїми думками про війну. Він зазначив, що війна - це не завжди контактні бої, атаки чи спецоперації, це також і побут, полювання на літаки та вертольоти, очікування.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Війна - це не завжди контактні бої, атаки чи спецоперації. Переважно ти займаєшся побутом, переховуєшся від ворожої артилерії та чекаєш. Чекаєш коли почнуть насипати, чи коли припинять, чи коли з’явиться ворог. Полювання на літаки та вертушки - заняття цікаве, але вимагає витримки та певних ризиків. Бо під час захоплювання цілі, прибори показують пілоту місце розташування стрілка. В тебе є Стінгер або Ігла, а в нього ракети та авіаційні пушки", - написав захисник на своїй сторінці у Facebook.

"Це така собі гра в кота-мишки, де не завжди зрозуміло, хто тут хижак, а хто ціль. А ще, перед вильотом своєї авіації, рашисти проріжають лісосмуги артою та минометами, намагаючись знищити розрахунки ПЗРК, які там ховаються. Але більшу частину часу ти все ж чекаєш, приблизно так", - додав він.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Нагадаємо, нещодавно кінематографіст розповів, що пережив найстрашніший день у своєму житті:

"Сьогодні був, напевно, мій найважливіший і найстрашнніший день у житті. Я займався коригуванням арти та розвідкою на передньому краї. Бугор, велике поле між двома населеними пунктами на Донбасі, де зараз розташовуються російські війська. Ми їх називаємо простіше" п*дори", але це не так коректно, хоча це правда. Такого страшного обстрілу артилерійського, і "Градів", і ракет, і танків я ще не відчував на цій війні", інформує Апостроф .

Режисер додав, що російсько-українська війна є дуже складною, і не варто думати, що "все чудово".

"Це дуже складна війна, нам багато чого не вистачає, важкого озброєння. Сподіваємося, що воно з'явиться. Не вистачає зв'язку, злагодженості, якісь хлопці приїжджають непідготовлені. Але дух міцний і незважаючи на, можливо, на якісь локальні відкати, як тут кажуть, сьогодні ми віримо у перемогу і все для того робимо, щоб ми здобули перемогу якнайшвидше", - заявляв раніше Сенцов.