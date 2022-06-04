ВСУ работают над возвращением Северодонецка под контроль Украины - ВГА

Украинские военные сейчас принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины, а также уверены, что "все удастся". Об этом в эфире совместного телемарафона рассказал руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк.

"Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную его часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским", - сообщил Стрюк.

Также руководитель ВГА города подчеркнул, что украинские военные защитники принимают все соответствующие меры, чтобы оттеснить оккупантов с территории города. На улицах продолжаются позиционные бои, сопровождающиеся постоянными артиллерийскими обстрелами.

"Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших вооруженных сил, что все удастся", - рассказал Стрюк.

По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения. Большинство этих людей остается в городе. Кого-то оккупанты принудительно вывезли на оккупированную территорию.