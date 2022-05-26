Такого страшного обстрела еще не было: Олег Сенцов рассказал о тяжелом дне на фронте

Украинский режиссер Олег Сенцов защищает Украину в рядах ВСУ. Сейчас он находится на востоке страны, где враг сконцентрировал свои силы. После очередного боя сценарист записал видео, в котором рассказал, что пережил самый страшный день в своей жизни, информирует Апостроф.

По словам Сенцова, сначала он планировал сделать пост, но после пережитого у него нет сил писать, дрожат руки. Тогда он решил сказать все на видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Сегодня был, наверное, мой самый важный и страшный день в жизни. Я занимался корректировкой арты и разведкой на переднем крае. Бугор, большое поле между двух населенных пунктов на Донбассе, где сейчас располагаются роSSийские войска. Мы их называем проще "п*доры", но это не так корректно, хотя это правда. Такого страшного обстрела артиллерийского, и "Градов", и ракет, и танков я еще не ощущал на этой войне", - рассказал Сенцов.

"Убили командира роты, попадание в КСП ракеты управляемой. Его заместитель настоял на отступлении. Там было несколько подразделений сборных, как сейчас много на войне бывает. Героическое ТрО было. Парни четыре дня на фронте, мало что знают, но до последнего не хотели уходить. Но приказ есть приказ, и чтобы спасти остальных было отступление", - отметил он.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Отступали они почти четыре километра через поле, все это время враг вел обстрел. Сенцов получил легкую контузию, его тошнит и кружится голова. Однако, по его словам, это ерунда, по сравнению с другими, кто навсегда остался в этом поле. Все раненых, которых они смогли найти, спасали, а после доставили в больницы.

Режиссер добавил, что решил записать это видео, чтобы люди не думали, что "все прекрасно", они воюют и орки убегают во всех направлениях. На самом деле это не так. В РоSSии сильная армия: у них много техники, ракет, артиллерии, РСЗО и они сменили тактику.

"Это очень сложная война, нам много чего не хватает, тяжелого вооружения. Надеемся, что оно появится. Не хватает связи, слаженности, какие-то ребята приезжают неподготовленные. Но дух крепок и невзирая на, возможно, какой-то локальные откаты, как здесь говорят, сегодня мы верим в победу и все для того делаем, чтобы мы одержали победу как можно быстрее", - подчеркнул украинский режиссер.


Наталья Лавринец, Апостроф

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