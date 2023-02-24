Пішов з життя захисник «Азовсталі» Олег Мудрак

У чоловіка, який пережив російський полон, зупинилось серце, інформує ZN.ua.

Сьогодні, 22 лютого, пішов з життя захисник Маріуполя та «Азовсталі» Олег Мудрак, який провів у російському полоні пів року і пережив теракт в Оленівці.

Про це повідомив племінник воїна.

Олег пішов захищати країну з перших днів війни 2014 року. А після початку повномасштабного вторгнення боронив від російських окупантів Маріуполь а згодом – «Азовсталь».

Його фотографії у серпні 2022 року сколихнули мережу, адже замість міцного воїна на фото була виснажена людина. У вересні 2022 Олега було звільнено з полону.

Як повідомила дружина командира полку «Азов» Дениса «Редіса» Прокопенка Катерина, у 36-річного захисника зупинилось серце.

«У військового, який пройшов пекло, зупинилося серце. Наслідки полону й тортур. Не хочу думати про те, що нас чекає попереду, але ми обов'язково помстимося. Пережив Маріуполь, полон, теракт... Вічна пам'ять герою!», – написала Прокопенко.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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