Наступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм Соледара

Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу російські окупанти провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони та змінили тактику та розпочав потужний штурм, інформує Апостроф.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, сформованих із найкращих резервів вагнерівців. Вони наступають буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовуючи артилерію, системи залпового вогню і міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців.

Маляр наголосила, що українські військові продовжують мужньо захищати кожен метр землі України. Жорстокі бої тривають у ці хвилини.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ворожі атаки поступово зміщуються у бік Соледара, який фактично зруйнований, там продовжуються жорсткі бойові зіткнення.


Інна Погрібна, Апостроф





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