Росія вже випустила по Україні до 20 "Кинджалів". Наразі ракет такого типу у ворога менше ніж 50 — ПС

Вони не виготовляються швидко і вони дуже дорогі, хоча Кремль не зважає на суми, коли йдеться про "знаряддя смерті", інформує ZN.ua.

Росія вже випустила по Україні до 20
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні до двох десятків гіперзвукових ракет "Кинджал". Під час телемарафону, коли ведуча зазначила, що за весь рік РФ не атакувала нас такою кількістю, як учора вночі - шість штук, Ігнат заперечив ці слова, додавши, що для визначення типу повітряних цілей, якими по нас б'ють окупанти, необхідне проведення експертизи.

На початку повномасштабного вторгнення, коли Росія атакувала нас великою кількістю ракет, не завжди вдавалося їх ідентифікувати, але окупанти вже неодноразово запускали по нас "Кинджали". До слова, проти них наша ППО безсила.

"З початку повномасштабної агресії, безумовно, важко було визначити, що це за тип ракет. Але ось тільки по Вінниці було три прильоти "Кинджалів" за один раз…, - розповів Ігнат. - Вони використали, можливо, до двох десятків "Кинджалів" за цю війну взагалі. Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше пів сотні таких ракет. А якщо відмінусувати ці 6 (випущені під час масованої атаки 9 березня – ред.), то вже менше".

Інформація про те, скільки "Кинджалів" РФ може виготовляти, дуже суперечлива і сумнівна, зауважив речник ПС. Відомо лише, що вони не виробляються швидко. Ба більше, ці ракети дуже дорогі, хоча Росія й не зважає на суми, коли йдеться про "знаряддя смерті".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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