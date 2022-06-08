Данилов раскритиковал дипломатов, работавших над Будапештским меморандумом: "В 1994 году все это опозорили"

По мнению секретаря Совбеза, тогда нужно было лучше работать над юридической защитой договора, информирует ZN.ua.

Данилов раскритиковал дипломатов, работавших над Будапештским меморандумом:
© Офис президента

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что дипломаты, заключившие в 1994 году провальный для Украины Будапештский меморандум, сегодня снова предлагают свои услуги. Во время телемарафона он подверг критике такое проявление смелости.

Данилов напомнил, что сначала подписантами этого меморандума был ряд стран, однако впоследствии к ним присоединился Китай, от которого наша сторона точно никакой помощи не получила. Секретарь СНБО объяснил, что дипломатам в 1994 году нужно было тщательнее работать, чтобы в конечном итоге документ был более юридически защищен.

"Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все это опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года, я бы на их месте прекратил появляться на глаза нашему обществу. А они имеют наглость дальше продолжать предлагать свои услуги", – сказал Данилов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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