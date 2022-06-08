Данилов раскритиковал дипломатов, работавших над Будапештским меморандумом: "В 1994 году все это опозорили"
По мнению секретаря Совбеза, тогда нужно было лучше работать над юридической защитой договора, информирует
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что дипломаты, заключившие в 1994 году провальный для Украины Будапештский меморандум, сегодня снова предлагают свои услуги. Во время
Данилов напомнил, что сначала подписантами этого меморандума был ряд стран, однако впоследствии к ним присоединился Китай, от которого наша сторона точно никакой помощи не получила. Секретарь СНБО объяснил, что дипломатам в 1994 году нужно было тщательнее работать, чтобы в конечном итоге документ был более юридически защищен.
"Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все это опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года, я бы на их месте прекратил появляться на глаза нашему обществу. А они имеют наглость дальше продолжать предлагать свои услуги", – сказал Данилов.