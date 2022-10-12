До Криму стало трохи ближче: Олег Сенцов показав надихаюче фото з передової

Уродженець Сімферополя Олег Сенцов, який захищає нашу країну разом з іншими українськими військовими, показав надихаюче фото з передової та поділився своїми оптимістичними прогнозами щодо звільнення Криму, інформує Апостроф .

На знімку, опублікованому в Facebook, режисер та боєць ЗСУ стоїть у полі, а десь за ним - анексований Росією український півострів. Сенцов припустив, що Збройні сили України можуть зайти до тимчасово окупованого Криму у 2023 році

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Десь там, позаду, улюблений Крим. До нього стало трохи ближче, але шлях ще треба пройти важкий. Але, сподіваюсь, що наступного року ми тебе звільнемо, чекай!", - підписав фотографію Сенцов.

Українці у коментарях додали, що теж вірять у те, що ці плани найближчим часом здійсняться:

"А я впевнена, що буде наступного року звільнена вся Україна із кримським півостровом включно. І зникне Росія як штучне утворення з лиця землі і з карт світу";

"Ми з братом уже зібрали валізи, бо плануємо влітку 2023 року поїхати в український Крим. Спочатку заскочимо у Бахчисарай до кримських татар, далі в Ялту попити вина, а там куди Бог вкаже. Слава нашим Захисникам. Слава Україні!";

"Дуже мрію і вірю, що побачу саме вас у звільненій Ялті чи Алушті, Судаку чи Сімферополі, Феодосії чи Євпаторії. А мрії дуже добре вміють матеріалізуватись. Нехай так і буде!".