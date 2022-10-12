До Криму стало трохи ближче: Олег Сенцов показав надихаюче фото з передової

Уродженець Сімферополя Олег Сенцов, який захищає нашу країну разом з іншими українськими військовими, показав надихаюче фото з передової та поділився своїми оптимістичними прогнозами щодо звільнення Криму, інформує Апостроф.

На знімку, опублікованому в Facebook, режисер та боєць ЗСУ стоїть у полі, а десь за ним - анексований Росією український півострів. Сенцов припустив, що Збройні сили України можуть зайти до тимчасово окупованого Криму у 2023 році

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Десь там, позаду, улюблений Крим. До нього стало трохи ближче, але шлях ще треба пройти важкий. Але, сподіваюсь, що наступного року ми тебе звільнемо, чекай!", - підписав фотографію Сенцов.

Українці у коментарях додали, що теж вірять у те, що ці плани найближчим часом здійсняться:

"А я впевнена, що буде наступного року звільнена вся Україна із кримським півостровом включно. І зникне Росія як штучне утворення з лиця землі і з карт світу";

"Ми з братом уже зібрали валізи, бо плануємо влітку 2023 року поїхати в український Крим. Спочатку заскочимо у Бахчисарай до кримських татар, далі в Ялту попити вина, а там куди Бог вкаже. Слава нашим Захисникам. Слава Україні!";

"Дуже мрію і вірю, що побачу саме вас у звільненій Ялті чи Алушті, Судаку чи Сімферополі, Феодосії чи Євпаторії. А мрії дуже добре вміють матеріалізуватись. Нехай так і буде!".


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни вдарили по ринку в Авдіївці: фото та останні подробиціРосіяни вдарили по ринку в Авдіївці: фото та останні подробиці
Українські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фотоУкраїнські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фото
СБУ розкрила зрадника, який коригував удари по Києву, фото: отримував завдання від працівника ФСБСБУ розкрила зрадника, який коригував удари по Києву, фото: отримував завдання від працівника ФСБ
По місту випустили 7 ракет: ворог знову обстріляв Запоріжжя, фото та відеоПо місту випустили 7 ракет: ворог знову обстріляв Запоріжжя, фото та відео
Літак розбився на росії: є фото з місця подійЛітак розбився на росії: є фото з місця подій
Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в УкраїніСтан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні
У Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відеоУ Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відео
Вибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосуВибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосу
Нічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертвиНічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертви
Окупанти розстріляли колону авто на Херсонщині – багато загиблих: фотоОкупанти розстріляли колону авто на Херсонщині – багато загиблих: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости