РФ отложила возвращение «легендарного» крейсера «Адмирал Кузнецов» на флот

Единственный авианесущий крейсер РоSSии никак не могут отремонтировать, информирует ZN.ua.

РФ отложила возвращение «легендарного» крейсера «Адмирал Кузнецов» на флот
© severpost.ru

Минобороны РоSSии продлило ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и планирует передать его в состав Военно-морского флота РФ не раньше, чем в 2024 года, заявляет роSSийское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, срок ремонта корабля пришлось снова сдвинуть на несколько месяцев «из-за вскрытых в ходе работ дефектов», а передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех испытаний может состояться не ранее, чем в 2024 году.


Ирина Знась, ZN.ua





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