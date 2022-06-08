Минобороны РоSSии продлило ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и планирует передать его в состав Военно-морского флота РФ не раньше, чем в 2024 года, заявляет роSSийское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, срок ремонта корабля пришлось снова сдвинуть на несколько месяцев «из-за вскрытых в ходе работ дефектов», а передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех испытаний может состояться не ранее, чем в 2024 году.