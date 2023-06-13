СБУ повідомила про підозру керівнику Росморрічфлоту: сприяв у перекиданні військ РФ до України

Також він організовував встановлення поромних переправ.

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику федерального агентства морського та річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) Захарію Джіоєву. Чиновник сприяв міноборони окупантів перекидувати війська на територію України, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

За його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського трафіку з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя. А після вибуху на "Кримському мосту", Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з РФ до українського півострова.

Так окупанти переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси. Загарбники також використовували поромні маршрути для вивезення награбованого українського зерна.

Джіоєву правоохоронці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачена за планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни. Оскільки окупант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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