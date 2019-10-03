Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"

Бывший генпрокурор говорил об этом с адвокатом Трампа.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, из-за давления со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Шохин в начале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Вашингтоном".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам г-на Шокина, означало, что надо ничего не делать". В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани были переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента США .

Напомним, Украина неожиданно стала одним из факторов в предвыборной кампании в США , в которой одним из главных конкурентов действующего президента США Дональда Трампа стал Байден-старший. Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

В декабре 2015 года сообщалось, что генпрокурор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен. В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского. В НАБУ заявили, что не расследовали деятельность Burisma в период работы там Хантера Байдена.