Нардеп Тищенко сравнил Украину с насосом и рассказал о надувной кукле

Так скандальный депутат от "Слуги народа" отвечал на вопрос журналистов о "формуле Штайнмайера", назвав ее "разводом".

Нардеп Тищенко сравнил Украину с насосом и рассказал о надувной кукле
Николай Тищенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает. Так он ответил на вопрос журналистов о "формуле Штайнмайера".

Видео опубликовало Hromadske.

"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши предшественники, с насосом. Где, куда не возьмешь, не возьмешь... Что ни берешь, все что-то не работает", - сказал Тищенко.

Журналисты спросили у него по поводу "формулы Штайнмайера", на что он ответил: "Я о формуле уже сказал. Это развод. Самое главное надо понять, только под наблюдением ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка".

Затем Тищенко продолжил: "Так вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать, как... Или, не знаю, машину, покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот чтобы с ней справиться".

Напомним, во время митинга предпринимателей на Банковой Тищенко просил полицию защитить его от прикосновений женщин.

Ранее в кулуарах Верховной Рады он нахамил корреспонденту "Радио Свобода". Тищенко не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал. Сначала он пытался игнорировать журналистку, а потом предложил: "Попейте водички, вам полезно". Когда девушка пояснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, Тищенко возмутился: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в УкраинуЭкс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину
Экс-нардепу, присвоевшему здание на Банковой, объявили подозрение в мошенничествеЭкс-нардепу, присвоевшему здание на Банковой, объявили подозрение в мошенничестве
Лукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с ЗеленскимЛукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с Зеленским
Нардеп Тищенко на митинге просил полицию защитить его от прикосновений женщинНардеп Тищенко на митинге просил полицию защитить его от прикосновений женщин
НАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи МолибогаНАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи Молибога
Трамп обнародовал ролик против Байдена, упомянув Украину
Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении по делу о хищении $20 млн ОщадбанкаЭкс-нардепу Березкину сообщили о подозрении по делу о хищении $20 млн Ощадбанка
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модельНардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Министр обороны рассказал, как будет бороться с "совком" в армииМинистр обороны рассказал, как будет бороться с "совком" в армии
Зеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторовЗеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторов
Последние новости
Подгружаем последние новости