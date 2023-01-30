Азіатське "турне" Тищенко: нардеп "здав" своє керівництво

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який потрапив до гучного скандалу через свою поїздку до Таїланду, і далі стверджує, що про його візит знали в керівництві партії та фракції, інформує Апостроф .

Про це він заявив інтерв'ю виданню "Бабель".

Він продовжує стверджувати, що виїхав з України 10 січня 2023 року за біометричним паспортом, оскільки Міністерство закордонних справ та Володимир Зеленський заборонили брати до поїздок дипломатичні паспорти. За його словами, він залишив країну ще до рішення РНБО про заборону виїзду з України для депутатів та чиновників.

"Вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами і зробити напрацювання за напрямками. Вибрали стратегічні напрями — Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається у європейській частині світу", - заявив одіозний депутат.

Крім того, з'явилася інформація про те, що Тищенко продовжив своє закордонне турне після Таїланду. Крім того, з'явилася інформація, що Тищенко продовжив своє закордонне турне після Таїланду. Так, на своїй сторінці у соціальній мережі він поділився фотографією на тлі усипальниці першого президента Північного В'єтнаму Хо Ші Міна. Цей архітектурний меморіал знаходиться в Ханої.